Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Öldürülen Sinem Topaloğlu İçin Yürüyüş Düzenlendi

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Sinem Topaloğlu için yürüyüş düzenlendi. Trabzonlular, siyah renkli kıyafetleri ve ışıklarla sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 31 Temmuz tarihinde boşanma sürecinde olduğu eşi Ali Eren S. tarafından evinde öldürülen Sinem Topaloğlu için yürüyüş düzenlendi. Beşikdüzü Fatih Camii önünde toplanan yüzlerce kişi, siyah renkli kıyafet giyindi. Slogan, bayrak ve afişin yer almadığı sessiz yürüyüşte Trabzonlular ışıklar eşliğinde yürüdü. Yürüyüşe Sinem Topaloğlu'nun annesi Derya Topaloğlu ve dedesi Ali Haydar Topaloğlu'nın yanı sıra öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi de katıldı. İlçe merkezine kadar yürüyen grup, daha sonra saygı duruşunda bulundu.

Yasemin Minguzzi, "Gerçekten acı çok büyük. Olay çok büyük. Normalde bu ay Ahmet ile beraber Of'ta köyümüze, evimize gidecektik. Maalesef olmadı. Mücadele devam ediyor. Asla durmayacağız. Zaten buraya gelmemin sebebi bu. Hiçbir şey boşuna değil. Bütün çocukların arkasındayız, asla onları yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. - TRABZON