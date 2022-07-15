Bornova Belediyesi'nin Yaz Dönemi Hobi Kurslarına Yoğun İlgi
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Bornova Belediyesi'nin Haziran ayında başlayan “Yaz Dönemi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları” yoğun katılımla devam ediyor. 2350 kursiyerin 18 farklı dalda eğitim gördüğü kurslar, dokuz merkezde veriliyor.
Bornova Belediyesi'nin Haziran ayında başlayan "Yaz Dönemi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları" yoğun katılımla devam ediyor. 2350 kursiyerin 18 farklı dalda eğitim gördüğü kurslar, dokuz merkezde veriliyor.
Bornova Belediyesi'nin vatandaşların yaz aylarını hem keyifli hem de verimli şekilde değerlendirmesi amacıyla açtığı Hobi ve Beceri Edindirme Kursları yoğun ilgi görüyor. Haziran ayında başlayan kurslardan başta tatildeki çocuklar ve gençler olmak üzere kadın-erkek, genç yaşlı 2 bin 350 Bornovalı yararlanıyor. Kursiyerler bağlama, gitar, piyano, keman, klarnet, çocuk korosu, kadın korosu, bale, halk oyunları, seramik, resim, satranç, el sanatları, zumba, latin dansları, fotoğrafçılık, kanun ve vurmalı çalgılar olmak üzere 18 farklı branşta açılan kurslardan ücretsiz olarak yararlanıyor.