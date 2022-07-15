Bornova Belediyesi'nin Yaz Dönemi Hobi Kurslarına Yoğun İlgi

Bornova Belediyesi'nin Haziran ayında başlayan "Yaz Dönemi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları" yoğun katılımla devam ediyor. 2350 kursiyerin 18 farklı dalda eğitim gördüğü kurslar, dokuz merkezde veriliyor.

Bornova Belediyesi'nin vatandaşların yaz aylarını hem keyifli hem de verimli şekilde değerlendirmesi amacıyla açtığı Hobi ve Beceri Edindirme Kursları yoğun ilgi görüyor. Haziran ayında başlayan kurslardan başta tatildeki çocuklar ve gençler olmak üzere kadın-erkek, genç yaşlı 2 bin 350 Bornovalı yararlanıyor. Kursiyerler bağlama, gitar, piyano, keman, klarnet, çocuk korosu, kadın korosu, bale, halk oyunları, seramik, resim, satranç, el sanatları, zumba, latin dansları, fotoğrafçılık, kanun ve vurmalı çalgılar olmak üzere 18 farklı branşta açılan kurslardan ücretsiz olarak yararlanıyor.

8 MERKEZDE 18 DALDA

Eylül ayında sona erecek yaz dönemi kursları, Hobi ve Beceri Edindirme Kursları Merkezi, Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Sosyal Tesisleri, Altındağ Atatürk Kültür Merkezi, Pınarbaşı Kültür Merkezi, Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi, Aysel Bayraktar Kültür Merkezi, Şehit Kara Pilot Mehmet İlker Karaman Sosyal Tesisleri, Cumhuriyet Evi ve Naldöken Kültür Merkezi'nde veriliyor.

Yaz dönemi kursları Eylül ayında, okulların açılmasıyla birlikte sona ererken aynı ay içinde Kış Dönemi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları için kayıtlar başlayacak. Kurslar ise Ekim ayı başında başlayıp Haziran ayına kadar devam edecek.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Tüm Bornovalıların kendilerini geliştirmesi ve yaz aylarını daha keyifli geçirmesi için düzenlediğimiz kurslarımıza ilginin yoğun olmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. Umarım yeteneklerini keşfeden ve geliştiren kursiyerlerimiz bu yaz büyük bir yolculuğun ilk adımını Bornova Belediyesi'nin kursları sayesinde atmış olurlar" dedi.

ANKA / Yerel