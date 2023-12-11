Bornova Belediye Başkanı Naldöken Mahallesi'nde Yeni Pazaryeri ve Çocuk Oyun Aktivite Merkezi'ni Ziyaret Etti

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Naldöken Mahallesi'nde yeni yapılan Naldöken Kapalı Pazar yerini ve Çocuk Oyun Aktivite Merkezi'ni ziyaret etti. Pazaryerinde Pazar esnafı ile sohbet edip yeni pazaryeri için görüşlerini dinleyen Başkan İduğ, Çocuk Oyun Aktivite Merkezi'nde de Bornovalı miniklerle zaman geçirdi.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Naldöken Mahallesi'nde yeni yapılan Naldöken Kapalı Pazar yerini ve Çocuk Oyun Aktivite Merkezi'ni ziyaret etti. Pazaryerinde Pazar esnafı ile sohbet edip yeni pazaryeri için görüşlerini dinleyen Başkan İduğ, Çocuk Oyun Aktivite Merkezi'nde de Bornovalı miniklerle zaman geçirdi.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, alan çalışmalarına Naldöken Mahallesi ile devam etti. Orada yeni yapılan yatırımları yerinde inceledi. İstek ve şikayetleri dinledi. İlk olarak pazar esnafı ile biraraya gelen Başkan İduğ, tüm tezgahları tek tek dolaşarak esnafla sohbet etti. Daha önce sokak arasında açılan pazardan sonra kapalı pazaryerine geçen esnafın yeni yapılan pazaryeri ile ilgili görüşlerini aldı. Alışverişe gelen Bornovalılarla da sohbet etti.

MİNİKLERLE BULUŞTU

Pazaryeri'nin ardından Naldöken'de yaşayan Bornovalıların çocukları için yapılan Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi'ni ziyaret etti. Alanında uzman çocuk eğitmenleri ile görüşen Başkan İduğ, 4-6 yaş arası miniklerle de vakit geçirdi. Yaptıkları çalışmaları izledi. Hep birlikte fotoğraf çekildi.

İlçede yaşanan sorunları yerinde tespit etmek için sık sık alanlara inen Başkan Mustafa İduğ, "Naldöken Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda modern kapalı pazar yerini ve Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi'mizi projelendirip kısa sürede de yapımı tamamladık. Özkanlar'da 5'i bir yerde konseptiyle açtığımız pazaryeri gibi bu proje de bekleniyordu. Ayrıca Pazar yerine bitişik olan parkımızı da yeniden düzenleyerek içine yürüyüş ve spor alanları ekledik. Vatandaşlarımızın memnuniyeti herşeyden önemli" diye konuştu.