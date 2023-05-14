Bornova Belediye Başkanı İduğ, Oyunu Kullandı

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için, eşi Ufuk İduğ ve oğlu Ertürk İduğ ile birlikte Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi’nde oy kullandı.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için, eşi Ufuk İduğ ve oğlu Ertürk İduğ ile birlikte Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi'nde oy kullandı.

Oy kullandıktan sonra bir açıklama yapan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, büyük bir heyecan yaşadığını belirterek, "Türkiye, bir demokrasi bayramı yaşamak üzere. Gençlerin umudu olan demokrasiyle ilgili yapılacak çalışmaları heyecanla bekliyoruz. Siyaset, her sektöre yön veren bir kurum. Dolayısıyla eğitimden ekonomiye birçok şeyin tamamen siyasete bağlı olduğunu biliyoruz. Bu açıdan Türk halkının vereceği karar çok kıymetli. Gördüğüm kadarıyla bu seçimlerde katılım oranı yüzde 90'ları geçecek gibi. Oy kullanan herkese teşekkür ediyorum. Katılımın yüksek olması çok kıymetli, çok önemli. Bu açıdan çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim" diye konuştu.

Başkan İduğ, yerel yönetimlerde yapılan çalışmaların genele yansımasının çok önemli olduğunun da altını çizerek, "Bu açıdan bugünkü seçim, Türkiye'nin önemli bir eşik atlama günüdür. Hepimize hayırlı olsun" dedi.