Bolvadin'de Jandarma Trafik Eğitimi Verdi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri köy kahvehanelerinde vatandaşlara trafik eğitimi verdi.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri köy ve beldelerdeki kahvehaneleri ziyaret ederek vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgi verdi. Kahvehanelerde oturan vatandaşlarla samimi sohbet ortamında jandarma trafik ekipleri emniyet kemerinin önemi, araçta kullanırken cep telefonu kullanımı, trafikte saygı ve yaya önceliği konularında bilgiler verdi. - AFYONKARAHİSAR