Bolvadin'de Jandarma Trafik Eğitimi Verdi
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma trafik ekipleri, köy kahvehanelerini ziyaret ederek vatandaşlara trafik kurallarıyla ilgili eğitim verdi. Eğitimde emniyet kemeri kullanımı, cep telefonu kullanımı ve yaya önceliği gibi konular üzerine bilgiler paylaşıldı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri köy kahvehanelerinde vatandaşlara trafik eğitimi verdi.
Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri köy ve beldelerdeki kahvehaneleri ziyaret ederek vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgi verdi. Kahvehanelerde oturan vatandaşlarla samimi sohbet ortamında jandarma trafik ekipleri emniyet kemerinin önemi, araçta kullanırken cep telefonu kullanımı, trafikte saygı ve yaya önceliği konularında bilgiler verdi. - AFYONKARAHİSAR