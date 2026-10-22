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Bolvadin'de Hatice Habib Soydan İlkokulu'nda Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı açıldı

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Bolvadin'de Hatice Habib Soydan İlkokulu'nda Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı açıldı
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Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, Hatice Habib Soydan İlkokulu'ndaki Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı'nın açılışını yaptı. Öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme becerilerini destekleyecek sınıfın zihinsel ve sosyal gelişime katkı sağlaması hedefleniyor.

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, Hatice Habib Soydan İlkokulu'nda oluşturulan Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme ve strateji geliştirme becerilerini desteklemek amacıyla hazırlanan sınıfın, çocukların zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlaması hedefleniyor. Öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerine ve farklı yeteneklerini keşfetmelerine imkan sunacak sınıf, eğitimciler tarafından da memnuniyetle karşılandı. Açılışta değerlendirmelerde bulunan Keleş, öğrencileri düşünen, sorgulayan ve üreten bireyler olarak geleceğe hazırlayan alanların okullara kazandırılmasını önemsediklerini belirtti.

Keleş, sınıfın hazırlanmasında emeği geçen okul yönetimine, öğretmenlere ve tüm paydaşlara teşekkür ederek Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı'nın öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

İlçede öğrenci merkezli eğitim çalışmalarının, çocukların akademik başarılarının yanı sıra zihinsel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek projelerle sürdürülmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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