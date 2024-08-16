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Bolu'nun Göynük ilçesinde yangın çıktı

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Bolu'nun Göynük ilçesinin Bekirfakılar köyü mevkiinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, ormanlık alana sıçradı ve geniş bir alana yayıldı. Mudurnu ve Göynük ilçelerinden çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

HIZIR İLYAS YILDIRIM

(BOLU) - Bolu'nun Göynük ilçesi Bekirfakılar köyü mevkiinde yangın meydana geldi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Göynük- Mudurnu ilçelerinin sınırında bulunan Alanköy köyünde öğle saatlerinde anız yakılması nedeniyle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen anız yangını, ormanlık alana sıçradı. Kısa sürede geniş alana yayılan yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Mudurnu ve Göynük ilçelerinden giden çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

İtfaiye Mudurnu Göynük Bolu Yerel Yaşam Güncel Haberler

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