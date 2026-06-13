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Bolu'da kitap fuarına yağmur engeli

Bolu'da kitap fuarına yağmur engeli
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Bolu'da düzenlenen Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali'nin açılışında aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle protokol üyeleri ve vatandaşlar çadırlara sığındı. Program kısa süreli aksadı.

Bolu'da bu yıl düzenlenen Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali'nin açılışında yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve protokol üyeleri çadırlara sığınmak zorunda kaldı.

13-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Bolu Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali'nin açılışı Kent Meydanı'nda yapıldı. Binlerce kitabın günler öncesinden kurulan stantlarda yerini aldığı fuarda çeşitli yayınevleri okuyucularla buluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yağış uyarılarının ardından açılış programı sırasında aniden sağanak yağmur etkili oldu. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte il protokolü ve vatandaşlar fuar alanında kurulan çadırların altına sığındı. Sağanak nedeniyle festival programı kısa süreliğine aksarken, yağışın etkisini azaltmasının ardından etkinlikler yeniden devam etti.

Fuarın 21 Haziran tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacağı öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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