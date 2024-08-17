Bolu Göynük'te Devam Eden Orman Yangınında 490 Vatandaş Tahliye Edildi

HIZIR İLYAS YILDIRIM

(BOLU) - Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına karşı 48 saattir süren söndürme çalışmaları devam ediyor. Bolu ve çevre illerden gelen helikopterler, araçlar ve iş makineleriyle yangına müdahale eden ekiplerin sayısı 1213'e ulaştı. Yangın nedeniyle 4 köyde yaşayan 490 vatandaş tahliye edildi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 48 saattir devam ediyor. Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos Perşembe günü öğle saatlerinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Yangını söndürme çalışmalarına, Bolu ve çevre illerden 11 helikopter ile 108'i arazöz olmak üzere 356 araç ve iş makinesi destek veriyor. Bölgede görev yapan 1213 personel ile yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

490 vatandaş tahliye edildi

Yangın sebebiyle Yeniköy, Çaylak, Bekirfakılar ve Umurlar köylerinde 130 hanede yaşayan 490 vatandaş, tedbir amaçlı olarak tahliye edilip, yakınlarının yanına yerleştirildi. Tahliye edilenler arasında özellikle yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelliler bulunuyor.