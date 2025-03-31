Bolu'da Yüzyıllık Bayram Geleneği: Cami Sofralarında Birlikte Yemek

Yıllardır süren gelenek: Bayramlarda tüm yemekler camiye getiriliyor

BOLU - Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Çubuk köyünde yaklaşık 1 asırdır sürdürülen gelenekte bayram günleri köylüler evlerinde hazırladıkları yemekleri camiye taşıyarak öğle namazından çıkan cemaatle birlikte yiyor.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı 50 haneli Çubuk köyünde 1 asırdır Ramazan ve Kurban Bayramı geleneği sürüyor. 3 mahallesi bulunan köyde bayramın 3 günü farklı mahallelerde öğle namazında vatandaşlar evlerinde yemek hazırlıyor. Öğle namazı vakti yaklaştığında ise köylüler evlerinde hazırladıkları yemekleri camiye taşıyor. Geleneğe göre, köydeki onlarca vatandaş öğle namazını kılıyor. Namazının ardından camide kurulan yer sofralarında tüm köy halkı, çevre köylerden gelen misafirler ve bayram için köylerine gelen tatilciler hazırlanan yemekleri yiyor. Yıllardır süren gelenek sayesinde köylülerin, şehir dışındaki akrabaları ve aileleri kaynaşıyor.

"Gelenek ve göreneklerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz"

Doğma büyüme Çubuk Köyüne bağlı Merkez Mahallede yaşayan Murat Erdoğan (38), büyüklerinden gördükleri örf ve adetleri bayramlarda yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Doğma büyüme bu köylüyüm, gelenek ve göreneklerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Büyüklerimizden gördüğümüz örf ve adetlerimizi bayramlarda biz de sürdürmeye çalışıyoruz. Kurban ve Ramazan bayramlarında komşu köylerden gelen eş, dost ve akrabalar camimizde buluşur, bayramlaşırız. Hep beraber yemek yer, sohbetler ederiz. Yemek yedikten sonra herkes evlere gider, misafirlerle birlikte çaylar, kahveler içilir. Böylelikle bayramlarımızı büyüklerimizden gördüğümüz şekilde tamamlamaya çalışıyoruz" dedi.