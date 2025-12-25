Bolu'da yaralı şahin koruma altına alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan şahin, yetkililere haber verilmesinin ardından koruma altına alındı.

Taşkesti Karayolu üzerinde bulunan Çavuşlar Çiftliği'nde, Şafak Kuzu isimli vatandaş, tavuk kümesinin içerisinde uçamayan bir şahin fark etti. Kuzu, durumu hızlıca yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Tavuk kümesine gelen ekipler tarafından yapılan ilk kontrollerde şahinin yaralı olduğu belirlendi. Koruma altına alınan şahinin tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi. - BOLU