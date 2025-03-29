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Bolu'da Öğrenciler Tohum Ekim Etkinliğiyle Doğayla Buluştu

Bolu'da Öğrenciler Tohum Ekim Etkinliğiyle Doğayla Buluştu
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Mudurnu'daki Taşkesti İlkokulu'nda, minik öğrencilere tohum ekimi hakkında bilgi verilerek siyah nohut ve mor patates tohumları toprağa ekildi. Etkinlik, öğrencilere doğayla iç içe öğrenme fırsatı sundu.

Bolu'da Taşkesti İlkokulu'nda minikler, siyah nohut ve mor patates tohumlarını toprakla buluşturdu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Taşkesti İlkokulu'nda, ilkokul öğrencilerine farkındalık kazandırmak amacıyla tohum ekme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, ziraat mühendisi Muhterem Çilata öğrencilere siyah nohut ve mor patates hakkında bilgi vererek tohumun önemi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ziraat mühendisi Muhterem Çilata, yaptığı açıklamada, "Tohum, bereketin sembolü ve büyük önem arz etmekte. Günümüz tüketim çağında, üretime dönük hizmetlerde yer almak hepimizi gururlandırıyor" dedi.

Öğrenciler, tohumları elden ele tanıyıp ekim sürecini deneyimleyerek doğayla iç içe bir öğrenme fırsatı yakaladı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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