Bolu'da Çatıya Çıkan Tilki, İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Bolu'da 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkan tilki, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yakalanarak güvenli bir şekilde indirildi. Olay sonrası tilki doğal yaşam alanına bırakılmak üzere yetkililere teslim edildi.

Olay, akşam saatlerinde Dağkent Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın çatısına çıkan tilkiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıda uzun süre kaçan tilkiyi yakalamakta güçlük çeken ekipler, apartman sakinlerinin de yardımıyla hayvanı köşeye sıkıştırdı. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yakalanan tilki, özel aparatlarla çatıdan aşağı indirildi. Yakalanan tilki daha sonra doğal yaşam alanına bırakılmak üzere yetkililere teslim edildi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
