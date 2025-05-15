Bolu'da Çatı Katından Yükselen Duman Korkuya Neden Oldu

Bolu'da Çatı Katından Yükselen Duman Korkuya Neden Oldu
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Bolu'da 3 katlı bir binanın çatı katından yükselen dumanlar, çevrede panik yarattı. İtfaiye ekipleri duruma müdahale ederken, yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Çatı katından yükselen dumanlar paniğe yol açtı

BOLU - Bolu'da 3 katlı bir binanın çatı katından yükselen dumanlar çevrede korku ve paniğe yol açtı.

Olay, İzzet Baysal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı bir binanın çatı katında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, binada oturan vatandaşlar tedbir amaçlı dışarıya çıkarıldı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinin ardından, dumanlamaya neden olan küçük yangın söndürüldü. Öte yandan, cadde üzerinde bulunan vatandaşlar o anları meraklı gözlerle takip etti.

Çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH SAĞIT - Yerel
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