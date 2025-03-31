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Bolu'da Bayram Geleneği: Geç Kalanlar Su Oluğuna Atıldı

Bolu'da Bayram Geleneği: Geç Kalanlar Su Oluğuna Atıldı
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Bolu'nun Göynük ilçesindeki Gerişler köyünde bayram namazına veya toplanma alanına geç kalanlar, gelenek gereği su oluğuna atıldı. Yarım asırdır süregelen bu uygulama, bayram coşkusunu artırırken renkli görüntüler oluşturdu.

Bolu'nun Göynük ilçesinde bayram namazına ve toplanma alanına geç kalan veya gelmeyenler, bayram geleneği olarak köyde bulunan su oluğuna atılıyor.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Gerişler köyünde bayramda bayram namazına veya köydeki toplanma alanına geç kalanların su oluğuna atılması geleneği yarım asırdır devam ediyor. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde namaza ve toplanma alanına geç gelen veya gelmeyenler tespit edildikten sonra köylüler tarafından meydanda bulunan su oluğuna atıldı. Kıyafetleriyle birlikte soğuk suya atılan vatandaşlar, yaşatılan gelenek sebebiyle sırılsıklam oldular. Buz gibi suya girmek istemeyip kaçmaya çalışanlar ise renkli görüntüler oluşturdu. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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