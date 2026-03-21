Bolu Otogarı'nda dönüş yoğunluğu başladı

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Bolu'da dönüş hareketliliği başladı. Tatilcilerin geri dönüşe geçmesiyle birlikte Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluştu.

Ramazan Bayramı'nın okulların ara tatiliyle birleşmesiyle 10 güne uzayan tatili fırsat bilen çok sayıda vatandaş, bayramı memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirdi. Bayramın ikinci gününe gelinmesiyle birlikte vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Tatilin son gününde yaşanabilecek yoğunluğu öngören vatandaşlar, bir gün önceden yola çıkmayı tercih edince otogarda hareketlilik arttı.

"Dönüşler başladı"

Uzun yol otobüs şoförü Ertan Varol, dönüşlerin başladığını belirterek, "Yoğunluk başladı. Bayram yoğunluğu, dönüşlerle birlikte kendini gösteriyor. Vatandaşlar yarın öğle saatlerinde yola çıkarlarsa trafik daha rahat olur. Bu akşam çok yoğunluk var" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı