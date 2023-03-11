Bolu'da 7 köye 3 milyon 270 bin TL kredi desteği

Bolu Orman İşletme Müdürlüğü 2023 Yılı ORKÖY çalışma programı çerçevesinde Bolu'nun merkezine bağlı 7 köyde verilecek olan hibe destekli kredi kullanmak isteyen vatandaşlara bilgilendirme toplantıları yapıldı. Ayrıca kredi kullanacakların tespiti için kura çekimi yapıldı.

İşletme Müdür Yardımcısı Sinan Çilingir'in başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından ilgili köylerde yaşayan kredi kullanmak isteyen vatandaşların katılımıyla gerçekleşen kura çekimi ile hibe destekli kredi kullanmaya hak kazanan vatandaşlar belli oldu. Bolu ili Merkez ilçeye bağlı Aşağıçamlı, Banaz, Sazakkınık, Tarakçı, Yeşilçele, Merkeşler ve Yakuplar köylerinde verilecek olan hibe destekli ORKÖY kredi programı çerçevesinde 28 aileye Dış Cephe Mantolama kredisi, 3 aileye Traktör 4 WD (70 Hp ve üzeri) ile 3 aileye Şebekeye Bağlı 2.0 KWe Çatı Tipi Güneş Enerjisi Elektrik Üretimi Sistemi projeleri olmak üzere toplam 3 milyon 270 bin TL kredi desteği sağlanacak. - BOLU