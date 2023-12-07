Bolu Belediyesi, Solmaz Baysal için anıt mezar yaptırıyor

Bolu Belediyesi, hayırsever İzzet Baysal'ın eşi Solmaz Baysal için anıt mezar inşa ediyor. Ayrıca İzzet Baysal'ın anıt mezarında da bakım çalışmaları yapılacak.

Bolu Belediyesi tarafından geçtiğimiz ocak ayında hayatını kaybeden Solmaz Baysal için anıt mezar yaptırılıyor. Ayrıca İzzet Baysal'ın anıt mezarında da bakım çalışmaları gerçekleştirilecek.

Bolu'ya sayısız eser kazandıran hayırsever İzzet Baysal'ın anıt mezarı bakıma alınarak, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal'ın 18 Ocak 2023 tarihinde hayatını kaybeden hayırsever eşi Solmaz Baysal için anıt mezar yaptırılıyor.

Anıt mezar yapım işini Bolu Belediyesi üstlendi. Belediye ekipleri, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Gölköy yerleşkesi içindeki İzzet Baysal anıt mezarının yanına defnedilen Solmaz Baysal için yeni bir anıt mezar inşa ediyor. Ayrıca her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Bolu'nun babası olarak tabir edilen insan İzzet Baysal'ın anıt mezarı ve çevresinde de peyzaj çalışmaları yapılıyor.

Söz konusu çalışmaların en geç 2 hafta içinde tamamlanması planlanıyor. - BOLU