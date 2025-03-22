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Boğazlıyan'da Yoğun Kar Nedeniyle Mahsur Kalan Tır Kurtarıldı

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Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan tır, Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Sürücünün yardım talebi üzerine olay yerine ulaşan Jandarma, tırı sıkıştığı yerden çıkardı.

Boğazlıyan'da mahsur kalan tır kurtarıldı

YOZGAT - Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde mahsur kalan tırın yardımına Jandarma koştu.

Boğazlıyan'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, Dereçepni Köyü mevkiinde, seyahat halindeki tır yoğun kar yağışı ve buzlanmaya bağlı olarak kara saplandı. Tır sürücüsünün 112'den yardım talebinde bulunması üzerine Boğazlıyan Jandarma Komutanlığı ekipleri tırı mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKHAN DOĞAN - Yerel
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