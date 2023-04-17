Bodrum Turgutreis Yaşam Merkezinde atölye çalışmaları başladı

16. Ulusal Mimarlık Sergisi ve ödülleri çerçevesinde en iyi proje dalında birincilik ödülü alan ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum'da yapımı tamamlanan Turgutreis Yaşam Merkezi, vatandaşların sosyal hayata katılmaları, yetenek ve zevklerine göre eğitmenlerle üretim sağlamaları...

16. Ulusal Mimarlık Sergisi ve ödülleri çerçevesinde en iyi proje dalında birincilik ödülü alan ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum'da yapımı tamamlanan Turgutreis Yaşam Merkezi, vatandaşların sosyal hayata katılmaları, yetenek ve zevklerine göre eğitmenlerle üretim sağlamaları için atölye çalışmalarına ev sahipliği yapmaya başladı.

57 vatandaşın kayıt yaptırdığı Sosyal Hizmet Atölyesi'nde çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla Çocuk Atölyesi açıldı. Ayrıca öğrencileri Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin ve Güzel Sanatlar Üniversitelerinin yetenek sınavlarına hazırlamak amacıyla Güzel Sanatlara Hazırlık Atölyesi hizmete sunulurken dezavantajlı grupların düzenli sergi, stant kurulumu aracılığı ile ürettikleri ürünlerden ekonomik çıktı sağlamaları amacıyla Kadın Resim Atölyesi, Karakalem Sanat Atölyesi ve Karikatür Atölyesi açıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Turgutreis Yaşam Merkezi'nde devam eden Sosyal Hizmet Atölyesi için kayıtlar devam ediyor. Vatandaşlar Bodrum Sosyal Hizmetler Şubesi'ni arayarak ya da https://www.mugla.bel.tr/basvuru-islemleri linkini tıklayarak başvuruda bulunabiliyor. - MUĞLA