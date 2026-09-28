Haberler

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, İlçe Emniyet Müdürü Gökmen'e hayırlı olsun ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, İlçe Emniyet Müdürü Gökmen'e hayırlı olsun ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC), Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine kısa süre önce başlayan Mahir Gökmen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete BGC Başkanı Eren Ayhan ve basın mensupları katıldı; görüşmede asayiş ve basın-emniyet iletişimi ele alındı.

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC), Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine kısa süre önce başlayan Mahir Gökmen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. BGC Başkanı Eren Ayhan ve ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları, İlçe Emniyet Müdürü Gökmen ile bir araya gelerek yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Yokuşbaşı'nda bulunan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen ziyarette, BGC üyesi ilçede görev yapan basın mensupları da yer aldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, İlçe Emniyet Müdürü Mahir Gökmen ile karşılıklı tanışma ve değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyarette Bodrum'un genel asayiş durumu, ilçenin gündeminde yer alan konular ve kent yaşamına ilişkin gelişmeler hakkında karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Basın mensupları, Gökmen'e yeni görevinde başarılar dilerken, emniyet teşkilatı ile basın arasındaki iletişimin önemine dikkat çekildi. Görüşmede, kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesi, ilçedeki gelişmelerin sağlıklı şekilde aktarılması ve kurumlar ile basın arasındaki iletişimin güçlü tutulması konuları da ele alındı.

İlçe Emniyet Müdürü Mahir Gökmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek basın mensuplarına teşekkür etti.

Karşılıklı sohbet ve değerlendirmelerin ardından ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor! Müjdeli haberi duyurdular

Milyonların sevgilisi baba oluyor! Sevincini böyle paylaştı
ABD'li büyükelçi, Trump'ın Şi'ye ABD silahı alımını sorduğunu açıkladı

Trump'tan Beyaz Saray'da Şi'ye şaşırtan teklif! Çin'e satmak istedi
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın favori ismi için harekete geçildi

Öve öve bitiremediği isim için harekete geçti!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu nasıl bir rezilliktir böyle? UEFA göz göre göre İsrail'i kayırdı

Bu nasıl bir rezilliktir böyle? UEFA göz göre göre İsrail'i kayırdı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı BM'de çocukların dijital güvenliğini gündeme taşıdı

Dijital tehlike kapıda: Dünya liderlerinin eşleri çocuklara ses oldu

Müjde Uzman yeni yaşını kutladı! Paylaşımı dikkat çekti

Yeni yaşına kraliçe gibi girdi! Ünlü oyuncunun pozları beğeni topladı
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul'a getirdim

Yeni yıldız transferini resmen duyurdu: Sülalesini İstanbul'a getirdim
Fon krizinin ardından altın uyarısı! TMD Başkanı Yılmaz: Ons yıl sonuna kadar 4.500-5.000 doları görebilir

Altın fonu olanlar dikkat! Ons için 5 bin dolar sinyali
Bu ismi tanımayan yok! Özel helikopterle Marmaris'e gitti, 3 günde 3 milyon TL harcadı

Özel helikopterle Marmaris'e gitti, 3 günde 3 milyon TL harcadı
Tır faciasında yürek yakan anlar! Cenazeyi almaya gelen abla fenalaştı

Bu acının tarifi yok! Abla morg önünde fenalaştı