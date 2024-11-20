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Bodrum'da İyiliklerle Dolu Bir Gece 2 Etkinliği Gerçekleşti

Bodrum'da İyiliklerle Dolu Bir Gece 2 Etkinliği Gerçekleşti
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Bodrum'da İyilik Atölyesi Derneği tarafından düzenlenen 'İyiliklerle Dolu Bir Gece 2' etkinliği, ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Gece, sanatçılar ve gönüllü destekçilerle gerçekleştirildi ve elde edilen gelirle öğrencilere burs ve ihtiyaç sahibine destek sağlanacak.

Bodrum'da İyilik Atölyesi Derneği tarafından düzenlenen "İyiliklerle Dolu Bir Gece 2" etkinliği, ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam ediyor.

İyiliklerle Dolu Bir Gece 2" etkinliği, sosyal sorumluluk projelerine örnek teşkil etti. Bir mekanın desteğiyle ücretsiz düzenlenen gecede, sanatçı Güven Yüreği, DJ-Prodüktör Suat Ateşdağlı ve sunucu Yunus Günçe gönüllü olarak yer aldı.

Dernek Başkanı Berna Kaplan ve Yardımcı Başkan Sefa Gümüşkanat liderliğinde gerçekleştirilen etkinliğin tüm geliri bağışlandı. Gecede sanatçılar ve sponsorlara, özel olarak hazırlanan hediyeler takdim edildi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen geceden elde edilen gelirle başta öğrencilere burs sağlanması olmak üzere, ihtiyaç sahibi ailelere destek olunmaya başlandı. Etkinliğin sonunda, destekçiler ve katılımcılara teşekkür edilirken, etkinliğin gelecek yıllarda da büyüyerek devam edeceği ifade edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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