İsrail'den gelen "sarı hattın yeni sınır olduğu" açıklamasına BM'den tepki: "Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız"

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Gazze'deki sarı hattın "artık Gazze ile İsrail arasındaki yeni sınır olduğu" yönündeki açıklamalarının ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının özüne ve ruhuna aykırı göründüğünü vurgulayarak, "Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız" açıklamasında bulundu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Gazze'deki sarı hattın "artık Gazze ile İsrail arasındaki yeni sınır olduğu" yönündeki açıklamalarına Birleşmiş Milletler'den (BM) tepki geldi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği rutin basın toplantısında Zamir'in açıklamalarının ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının özüne ve ruhuna aykırı göründüğünü vurgulayarak, "Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız" açıklamasında bulundu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in sözleri tepki çekmişti

İsrail ordusu, ateşkesin ardından Gazze'nin iç kesimlerinde güvenlik ve gözetleme amaçlı geçici bir hat belirleyerek buraya çekilmişti. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, yaptığı son açıklamada Gazze'yi bölen bu sarı hattın geçici olmadığını belirterek, bunun Gazze ile İsrail arasındaki "yeni sınır olduğunu" iddia etmişti. İsrail'in mevcut askeri mevzilerini koruyacağını söyleyen Zamir, "Gazze topraklarının büyük bölümünde operasyonel kontrolümüz var ve bu savunma hatlarında kalacağız" açıklamasında bulunmuştu. Zamir'in tepki çeken sözleri Gazze Şeridi'nin mevcut coğrafi bütünlüğünün İsrail zoruyla bozulacağı endişelerine yol açmıştı. - NEW YORK