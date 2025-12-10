Haberler

İsrail'den gelen "sarı hattın yeni sınır olduğu" açıklamasına BM'den tepki: "Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Gazze'deki yeni sınır iddialarına tepki göstererek, Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe karşı olduklarını belirtti.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Gazze'deki sarı hattın "artık Gazze ile İsrail arasındaki yeni sınır olduğu" yönündeki açıklamalarının ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının özüne ve ruhuna aykırı göründüğünü vurgulayarak, "Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız" açıklamasında bulundu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Gazze'deki sarı hattın "artık Gazze ile İsrail arasındaki yeni sınır olduğu" yönündeki açıklamalarına Birleşmiş Milletler'den (BM) tepki geldi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği rutin basın toplantısında Zamir'in açıklamalarının ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının özüne ve ruhuna aykırı göründüğünü vurgulayarak, "Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız" açıklamasında bulundu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in sözleri tepki çekmişti

İsrail ordusu, ateşkesin ardından Gazze'nin iç kesimlerinde güvenlik ve gözetleme amaçlı geçici bir hat belirleyerek buraya çekilmişti. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, yaptığı son açıklamada Gazze'yi bölen bu sarı hattın geçici olmadığını belirterek, bunun Gazze ile İsrail arasındaki "yeni sınır olduğunu" iddia etmişti. İsrail'in mevcut askeri mevzilerini koruyacağını söyleyen Zamir, "Gazze topraklarının büyük bölümünde operasyonel kontrolümüz var ve bu savunma hatlarında kalacağız" açıklamasında bulunmuştu. Zamir'in tepki çeken sözleri Gazze Şeridi'nin mevcut coğrafi bütünlüğünün İsrail zoruyla bozulacağı endişelerine yol açmıştı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Terör örgütü için yolun sonu göründü! ABD'den 'Bu iş bitti' mesajı

Yolun sonu göründü! ABD'den "Hayalleri unutun, bu iş bitti" mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi

Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Galatasaray'ın rakibi Atletico Madrid geriye düştüğü maçta hata yapmadı

Galatasaray'ı da ilgilendiren maçta 5 gol! İşte sonuç
Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi

Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama: Bir sonraki maçı kaçıracak

Okan Buruk kötü haberi verdi: Bir sonraki maçı kaçıracak
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı! Sözleri bir hayli çarpıcı
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
title