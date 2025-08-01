BM: ABD Temsilcisi Gazze'de BM ile Görüşmedi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze Şeridi'ne yaptığı ziyarete ilişkin açıklamasında, ABD'li temsilcinin bölgede Birleşmiş Milletler'den herhangi biriyle görüşmediğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze Şeridi'ne yaptığı ziyarete ilişkin açıklama yaptı. Haq, Witkoff'un ziyareti sırasında Birleşmiş Milletler'den herhangi biriyle görüşmediğini belirterek, "Çeşitli ofisler ve ajanslarla görüştüm ve hiçbiri herhangi bir görüşme hakkında geri dönüş yapmadı. ABD'li yetkililerin bizimle temas halinde olmaya devam edeceğine inanıyoruz ve bunu bekliyoruz. Sahadaki operasyonlarımızın ne olduğunu açıkça belirttik ve onlar da dahil olmak üzere diğer üye devletlerle temas halindeyiz" dedi.

Steve Witkoff, İsrail'deki temaslarının ardından bugün Gazze Şeridi'ne geçmişti. Witkoff, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile birlikte bölgenin güneyinde ABD-İsrail güdümündeki Gazze İnsani Yardım Vakfı'na (GHF) ait yardım dağıtım noktasını ziyaret etmişti. BM yetkilileri, GHF'yi, açlık krizinin yüksek seviyelerde olduğu Gazze'ye gereken ölçekte yardım sağlayamaması, temel insani ilkeleri ihlal etmesi, yardım noktalarında ve çevresinde yaşanan ağır güvenlik sorunları nedeniyle defalarca eleştirmişti. - NEW YORK