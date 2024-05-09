Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu, şehit aileleri ile gazileri ziyaret etti

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu, şehit aileleri ile gazileri ziyaret etti.

Vali Karaömeroğlu ile Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer ile birlikte şehit aileleri ile çatışmalarda yaralanıp gazi olanları evlerinde ziyaret etti. Vali Karaömeroğlu, ilk olarak Sehi Ormanlarında PKK terör örgütü ile çıkan çatışma sonucunda gazi olan korucu Behçet Şimşek'i Mutki'ye bağlı İkizler köyünün Çukurca mezrasındaki evinde ziyaret etti.

Vali Karaömeroğlu daha sonra yine Mutki'ye bağlı İkizler köyü Grader Tepe Bölgesinde yapılan operasyon esnasında BTÖ mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Kemal Timurçin ve Barış Timurçin'i, Bitlis kırsalında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Reşit Akar'ın ailesini ve son olarak da Mutki'ye bağlı Boğazönü köyü yol ayrımında BTÖ mensuplarının yol kesmesi sonucu şehit olan Seyyit Hasan Kızmaz'ın ailelerini ziyaret etti.

Yapılan ziyaretlerde Vali Karaömeroğlu, şehit ailelerine Kur'an-ı Kerim ve bayrak hediye etti. - BİTLİS