Haberler

Zorlu kış şartlarında polislerden örnek müdahale

Güncelleme:
Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler yolda mahsur kaldı. Trafik ekipleri, kara saplanan araçların önündeki karları temizleyerek yardım etti. Yetkililer, sürücüleri kış koşullarına uygun önlemler alması konusunda uyardı.

Bitlis'te yoğun kar yağışı, kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken bazı sürücüler yolda mahsur kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, kara saplanan otomobillerin önündeki karları kar kürekleri ile temizleyerek sürücülere yardımcı oldu.

Bitlis'te yoğun kar yağışı sebebiyle karla kaplanan ve buzlanmanın etkili olduğu güzergahlarda ilerlemekte zorlanan araçlar kara saplandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri, kara saplanan otomobillerin önündeki karları, kar kürekleri ile temizledikten sonra çıkarttı. Araç sürücüleri, kendilerine yardımcı olan polis ekiplerine teşekkür ederken yetkililer, sürücülerin kış şartlarına uygun lastik kullanmaları, hızlarını düşürmeleri ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
