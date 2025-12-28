Zorlu kış şartlarında polislerden örnek müdahale

Bitlis'te yoğun kar yağışı, kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken bazı sürücüler yolda mahsur kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, kara saplanan otomobillerin önündeki karları kar kürekleri ile temizleyerek sürücülere yardımcı oldu.

Bitlis'te yoğun kar yağışı sebebiyle karla kaplanan ve buzlanmanın etkili olduğu güzergahlarda ilerlemekte zorlanan araçlar kara saplandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri, kara saplanan otomobillerin önündeki karları, kar kürekleri ile temizledikten sonra çıkarttı. Araç sürücüleri, kendilerine yardımcı olan polis ekiplerine teşekkür ederken yetkililer, sürücülerin kış şartlarına uygun lastik kullanmaları, hızlarını düşürmeleri ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. - BİTLİS