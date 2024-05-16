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Bitlis'te Engelliler Haftası kapsamında özel ihtiyaçlı gençler askerlik yaptı

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Bitlis'te 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle özel ihtiyaçlı gençler bir günlüğüne asker olarak yemin edip o gururu yaşadılar.

Bitlis'te 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle özel ihtiyaçlı gençler bir günlüğüne asker olarak yemin edip o gururu yaşadılar.

İl Jandarma Komutanlığı önünden düzenlenen törende bir günlüğüne asker olan özel ihtiyaçlı gençler askerliklerini tamamlayıp terhis belgesi aldılar. Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Engelliler Haftası kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nda temsili olarak bir günlük askerlik yapan özel bireylerin yemin törenine katılarak, özel ihtiyaçlı gençlerin heyecanları ve sevinçlerine ortak oldular.

Terhis belgelerini alan engelli gençler, bir günlük eğitim alarak Türk milleti için kutsal sayılan askerlik görevini yerine getirmenin haklı gururunu yaşadılar. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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