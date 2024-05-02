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Bitlis'te Dere Kenarında Kaybolan Yaşlı Adamdan Hala Haber Alınamıyor

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Bitlis'in Hizan ilçesinde dere kenarında ceketi ve takma dişi bulunan yaşlı adamdan günlerdir haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bitlis'in Hizan ilçesindeki dere kenarında ceketi ve takma dişi bulunan yaşlı adamdan günlerdir haber alınamıyor.

Hizan'a bağlı Görece köyünde ikamet eden 65 yaşındaki Nasır Bülbül'den 21 Mart'ta haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirmişti. Bunun üzerine jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda köyün yakınındaki derenin kenarında yaşlı adama ait ceket ve ceketin üzerinde ise takma dişleri bulunmuştu. Bu bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, aradan geçen günlere rağmen hala yaşlı adama ulaşamadılar.

Açıklamalarda bulunan Hizan Arama Kurtarma Derneği Başkanı Şerif Ekinci, AFAD ve jandarma ekipleriyle beraber bütün aramalarına rağmen kayıp şahsı bulamadıklarını belirterek, "Suyun çok gür olması ve arazinin çok sarp olmasından dolayı arama kurtarma çalışmalarının çok zor ve tehlikeli olduğunu tespit ettik. Etkili olan yağışların durmasıyla arama faaliyetlerine tekrar devam edileceğine karar kılındı" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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