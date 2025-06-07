Bitlis'te Bayram Coşkusu: Birlik ve Beraberlik İçinde Kutlama

Bitlis'te bayramlar birlik ve beraberlik içinde kutlanıyor

BİTLİS - Bitlis'in merkeze bağlı Başhan köyünde vatandaşlar, Kurban Bayramı'nı birlik ve beraberlik içinde kutluyor.

Bayramın ilk gününden itibaren köy halkı, geleneksel bayramlaşma töreni için bir araya gelerek hem büyüklerini ziyaret ediyor hem de köy meydanında toplu şekilde bayram coşkusunu yaşıyor. Köy camisinde bayram namazı ile başlayan kutlamalar, topluca edilen kahvaltıyla devam etti.

Köyün ileri gelenleri, bayramın özellikle genç nesillere paylaşma, saygı ve dayanışma kültürünü aktarmak için önemli bir fırsat olduğunu vurguladılar.