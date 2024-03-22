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Bitlis Kaymakamı: İmamlarımızın hem dini hem de milli sorumlulukları vardır

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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, imamın toplumda her işte önder ve rehber olduğunu belirterek, "Bu bakımdan imamlarımızın hem dini hem de milli sorumlulukları vardır" dedi.

İlçede görev yapmakta olan din görevlileri ile Müftülük Toplantı Salonunda bir araya gelen Kaymakam Özçelik, dünyanın en güzel mesleklerinden birinin imamlık olduğunu ve din görevlilerinin toplumda büyük bir saygı gördüğünü söyledi. Kaymakam Özçelik, "İmamlık, Peygamber mesleğidir. O'nun cübbesini giymek, O'nun mihrabında oturmak, minberinden insanlara hitap etmek çok ayrı bir haz verir insana ve çok büyük bir saadettir" dedi.

İslam dininin bir yaşam felsefesi olduğunu ifade eden Kaymakam Özçelik, din görevlilerinin vazifesinin sadece namaz vakitleri ile sınırlı olmadığını belirtti. Özçelik, "Din görevlilerimizin her zaman her yerde toplumu aydınlatma gibi bir vazifeleri vardır. İmam toplumda her işte önder ve rehberdir. Bu bakımdan imamlarımızın hem dini hem de milli sorumlulukları vardır. Bölgenin hassasiyeti de dikkate alınarak her türlü terör eylemi ve propagandasına karşı duyarlı olmanızı ve bu konuda halkı bilgilendirmenizi istiyorum. Halkımızla barış ve huzur içinde bir bütün olmamız temennisiyle görevlerinizde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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