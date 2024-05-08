Bitlis Eren Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Oturma Eylemi Başlattı

BİTLİS (İHA) – Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) öğrencileri, Filistin'e destek olmak amacıyla 10 günlük oturma eylemi başlattı.

Üniversitenin Rahva Yerleşkesinde düzenlenen eylem, BEÜ İnsani Değerler Kulübü tarafından organize edildi. Eylem, kampüs içerisinde gerçekleştirilen pankartlı yürüyüşle başladı. İnsani Değerler Kulübü Başkanı Muhammed Beyazalma, "Gazze'de yaşanan katliam ve direnişi, doğru ile yanlışı, haklıyı zalimden ayıran bir dönemeç olarak görüyoruz. Burada sadece bir halkın değil, insani değerlerin de yok edildiğine tanıklık oluyoruz" dedi.

Kulüp danışmanı Öğretim Görevlisi Muhammed Zahid Koldaş ise "Üniversite olarak öğrencilerimizin bu tür sosyal sorunlara duyarlı olmalarını ve küresel adaletsizliklere karşı seslerini yükseltmelerini teşvik ediyoruz. Bu eylem, gençlerimizin dünya sahnesinde yaşananlara karşı kayıtsız kalmadıklarının ve toplumsal değerlerimizi savunduklarının açık bir işaretidir" şeklinde konuştu.

Eyleme destek olan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş da, öğrencilerin Filistin konusundaki duyarlılıklarını ve insan haklarına olan hassasiyetlerini övgüyle karşıladığını belirterek, "Gazze'de yaşanan zulmün bir an önce sona ermesi için herkesin gayret göstermesi gerekir" şeklinde konuştu.

Eyleme Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Behçet Kocaman başta olmak üzere çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. - BİTLİS