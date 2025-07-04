Bismil'de Aileler Arasındaki Husumet Barışla Son Buldu

Bismil'de Aileler Arasındaki Husumet Barışla Son Buldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, kız kaçırma nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden ve yaralananlar sonrası aileler arasındaki husumet, kanaat önderlerinin girişimleriyle barışla sonuçlandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybedip, 11 kişinin yaralanmasıyla aileler arasında başlayan husumet barışla son buldu.

Bismil ilçesinin Tekel Mahallesi'nde 20 Ağustos 2023'te kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı kavganın ardından başlayan husumetin sona ermesi için Bismil Kanaat Önderleri Derneği üyeleri taraflarla görüşüp girişimde bulundu.

Ailelerin barışmaya ikna edilmesi üzerine Köseli Mahallesi Halk Taziyeevi'nde tören yapıldı. Törende, 4 ailenin bazı fertleri, Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barıştı. Törene, Bismil Kanaat Önderleri Derneği Başkanı Hasan Vural, dernek üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar'ın cenaze detayı kahretti

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar'ın cenaze detayı kahretti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatını kaybeden Diogo Jota için 2022 yılında yapılan o yorum gündem oldu

Tepki çığ gibi! Vefat eden Jota için 2022'de yapılan yorum gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.