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Bisikletlinin Yaşlı Kadına Çarpma Anı Kamerada

Bisikletlinin Yaşlı Kadına Çarpma Anı Kamerada
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Konya'nın Ereğli ilçesinde bisikletli bir kişinin yaşlı bir kadına çarpması sonucu meydana gelen kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaşlı kadın yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bisikletlinin yaşlı kadına çarpması kamerada

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde bisikletlinin yaşlı kadına çarpması sonucu meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Alparslan Mahallesi Sebze Pazarı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen bisikletli bir kişi, kaldırımdan inerek karşıya geçmek için yürüyen G.Ü. isimli yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı kadın yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı kadının kalça kemiğinin kırıldığı öğrenilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yaşlı kadının karşıya geçmek için yola çıkması, bisikletlinin yaşlı kadına çarpması, kadının yere düşmesi ve çevredeki vatandaşların kadına yardım etmesi yer alıyor. Bu sırada ilerleyen bisikletlinin ileride durduğu görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

(CK-ARD-FM-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KARAKIŞ - Yerel
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