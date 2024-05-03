Biruni Üniversitesi İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi

İSTANBUL (İHA) – İstanbul'da Biruni Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek için yürüyüş yaptı. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu, "Filistinli masumların yanındayız. Bunu bütün dünyaya haykırmak istiyoruz" dedi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği soykırıma tepkiler gelmeye devam ediyor. Biruni Üniversitesi, akademik kadrosu ve öğrencileriyle birlikte Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirdi. Zeytinburnu'nda bulunan merkez kampüste toplanan akademisyenler ve öğrenciler basın açıklaması yaptı. Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu, "21'inci yüzyılın ilk çeyreği bitti. İkinci çeyreğine başlarken yeni dünya nasıl olacak, güçlüler istedikleri gibi masum insanları katletmeye devam mı edecekler ya da hak edenler hakkını alabilecekler mi? Mazlum insanları koruyucu tedbirler, hukuksal düzenlemeler, uluslararası örgütlenmeler yapılabilecek mi? Bütün bunların eşiğindeyiz. İnsanlık bugün büyük bir sınavdan geçiyor" dedi.

"Bütün dünyada tepkiler var"

Bütün dünyanın İsrail'in saldırılarına tepki verdiğini söyleyen Prof. Dr. Ömerustaoğlu, "Dünyanın egemen güçleri, uluslararası kuruluşların her birinin bu konuda gerekeni yapması gerekiyor. Daha iyi bir dünya, daha yaşanılır bir dünyaya geçişin arifesindeyiz ya da daha kötü bir dünyada yol almaya devam edeceğiz. Onun için diyoruz ki; vicdan sahibi olan herkesin Filistin halkının yanında yer alması, mazlumların yanında yer alması gerekiyor. Bunun için dünyanın sessiz kalmadığını görüyoruz. Bütün dünyada tepkiler var. Halklar düzeyinde bunu görmekteyiz ve yaşamaktayız" şeklinde konuştu.

"Filistin halkının yaşam hakkı elinden alınamaz"

Filistin halkının yaşam hakkının elinden alınamayacağını belirten Prof. Dr. Ömerustaoğlu, "Biz de Biruni Üniversitesi olarak yaşanan bu olayları protesto etmek için bugün burada bir araya geldik. Diyoruz ki Filistin halkının korunması lazım. Filistin halkının yaşam hakkı elinden alınamaz. Artık birinci kuşak haklar geçti, ikinci kuşak haklar bitti. Dünya bugün üçüncü ve dördüncü kuşak hakları konuşurken Filistin halkının birinci kuşak haklardan mahrum edilmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Onun için sesimizi yükseltiyoruz. Filistinli masumların yanındayız. Bunu haykırmak istiyoruz bütün dünyaya" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL