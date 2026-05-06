Birtek-Sen'den Mehmet Türkmen Açıklaması: Genel Başkanımız Mehmet Türkmen Hücreye Kapatıldı

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP)- BİRTEK-SEN, tutuklu bulunan Genel Başkanları Mehmet Türkmen'in cezaevinde kötü muameleye maruz kaldığını iddia etti. Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkmen'in hücreye kapatıldığı ve sevk sırasında fiziksel müdahaleye uğradığı öne sürüldü.

Açıklamaya göre, sendikanın avukatının cezaevine yaptığı ziyaret sırasında Türkmen'in hücreye konulduğu bilgisi edinildi. Sendika, Türkmen'in koğuşta bulunan hasta bir tutuklunun tedaviye erişememesi ve temel ihtiyaçlarını karşılayamamasıyla ilgili durumu cezaevi görevlilerine aktarmak isterken tartışma yaşandığını iddia etti.

BİRTEK-SEN, Türkmen'in bu sırada cezaevi görevlilerince "yaka paça" hücreye götürüldüğünü ve sevk esnasında "askı" olarak nitelendirilen bir yöntemle kötü muameleye maruz bırakıldığını öne sürdü.

Açıklamada ayrıca cezaevlerindeki koşullara ilişkin de eleştiriler yer aldı. Koğuşların kapasitesinin üzerinde dolu olduğu, hijyen ve sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sorunlar yaşandığı savunuldu.

Sendika, söz konusu iddialarla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, "Genel başkanımıza yönelik muamele kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA