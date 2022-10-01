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Birsen Tezer, Beşiktaş Festivali'nde Sahne Aldı

Yerel Haberler

Birsen Tezer, Beşiktaş Festivali'nde Sahne Aldı

Caz müziğinin güçlü yorumcularından Birsen Tezer, Beşiktaş Festivali kapsamında Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda sevenleriyle buluştu. 90’lı yıllardan günümüze unutulmaz eserleri seslendiren Tezer’in konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Caz müziğinin güçlü yorumcularından Birsen Tezer, Beşiktaş Festivali kapsamında Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda sevenleriyle buluştu. 90'lı yıllardan günümüze unutulmaz eserleri seslendiren Tezer'in konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen Beşiktaş Festivali, ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. 30 Ağustos'ta Kenan Doğulu ile başlayan festivalin dün akşamki konuğu Birsen Tezer oldu.

Kendi bestelerinin yanı sıra Türk sanat müziğinden türkülere kadar geniş repertuvarından eserleri, kendine özgü yorumuyla seslendiren Tezer İstanbullular'a unutulmaz bir akşam yaşattı.

Usta yorumcu Birsen Tezer'i Beşiktaş'ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, şunları söyledi:

"Bu akşam Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda kültürlerin birleşiminden meydana gelen müzikal enerjisiyle  birçok kişiye dokunmayı başarmış Birsen Tezer'e teşekkür ederim. Caz müziği Beşiktaş'ın çok kültürlü yapısına çok yakışıyor. Katılan tüm komşularımıza da teşekkür ediyorum."

Akpolat, ayrıca tüm ilçe sakinlerini bu akşam saat 21.00'de Barbaros Meydanı'nda sahne alacak Hadise konserine davet etti.

Gecenin sonunda  Birsen Tezer adına Tema Vakfı'na bağışlanan fidan plaketi sanatçıya takdim edildi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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