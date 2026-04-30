Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Sinop İl Başkanı Şahbenderoğlu: "Mücadele Ederek Bir Şekilde Bu Haklarımızı Almak İçin Çaba Sarf Edeceğiz"

Haber : Mustafa USTA

(SİNOP) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Sinop İl Başkanı Celal Şahbenderoğlu, "Türkiye'deki sorun, birçok insanın maaşını alsa bile gerçek manada emeğinin karşılığını, hakkını alamadığını hepimiz biliyoruz. Çünkü piyasa şartları zaten ortada. Bugün asgari ücret bir ev kirası bile ödeyemez duruma geldiğine göre bu yaşadıklarımız işler acısı bir şekil almış vaziyette. Biz mücadele ederek bir şekilde bu haklarımızı almak için çaba sarf edeceğiz" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Sinop İl Başkanı Celal Şahbenderoğlu, TÜİK'in enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını, bu yüzden çalışanların düşük maaşlara mahküm edildiğini ve devletin işçiler yerine patronları desteklediğini söyledi. ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Şahbenderoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'de yaşadığımız en büyük sorun bugün birçok insanın yoksulluk sınırı altında maaşlara mahkum olması. TÜİK'in açıklamış olduğu rakamlar hiçbir zaman gerçeği yansıtmadı. Bizim kendi araştırma çalışmalarımız var. KAMU-AR olarak yaptığımız çalışmalarda, TÜİK'in rakamlarıyla arasında uçurum var. Maaşların ödenmesi noktasında TÜİK baz alındığı için bu noktada da bütün çalışanlar maalesef bu mağduriyeti yaşıyor. Herkes yoksulluk sınırının altında bir yaşam sürmeye çalışıyor."

Ankara'da madencilerin eylemi de gerçekten ülkemizin geldiği durumu gözler önüne sermiş oldu. İnsanların hakkını alamadığı ses çıkarttıkları ve mücadele ettikleri halde haklarını almakta zorlandıklarını görüyoruz. İnsanların aylarca çalıştırılıp maaşların ödenmediği bir ülkede yaşıyoruz. Maalesef bu durum sosyal devlet anlayışına hiçbir şekilde sığmıyor.

Devletin, vergilerini ödeyen halkın yanında durması gerekirken patronların yanında durduğunu bir kere daha gözler önüne sermiş oldu. Biz ilk günden itibaren madencilerin yanında olduk. Kamuoyunda bunun görünür olması için mücadele verdik. Haklarını alacaklarını umuyoruz. Genel anlamda Türkiye'deki sorun, birçok insanın maaşını alsa bile gerçek manada emeğinin karşılığını, hakkını alamadığını hepimiz biliyoruz. Çünkü piyasa şartları zaten ortada. Bugün asgari ücret bir ev kirası bile ödeyemez duruma geldiğine göre bu yaşadıklarımız işler acısı bir şekil almış vaziyette. Biz mücadele ederek bir şekilde bu haklarımızı almak için çaba sarf edeceğiz. Bu mücadele hiç bitmeyecek. Ama TÜİK eliyle insanların kandırılıyor olmasını da devlet anlayışına yakışmayan durum olarak görmek lazım."

Kaynak: ANKA