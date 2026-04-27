Bir zamanlar her evde bulunan hasır yastıklar zamana yenik düştü

Bir zamanlar her evde bulunan hasır yastıklar zamana yenik düştü
Kamıştan yapılan ve yıllarca evleri süsleyen rengarenk hasır yastıklar zamana yenildi.

Kamıştan yapılan ve yıllarca evleri süsleyen rengarenk hasır yastıklar zamana yenildi. Yaklaşık 60 yıldır hasır yastık yapan Afyonkarahisarlı Mevlüt Sargın, ürünlere eskisi gibi rağbet olmadığından mesleğin bitme noktasına geldiğini kaydetti.

Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan ve bir zamanlar neredeyse her evde bulunan hasır yastıklar aradan geçen yıllarda zamana yenik düşerek yerini sünger, kauçuk ve elyaf yastıklara bıraktı. Şimdilerde sadece bazı kafe ve evlerde 'şark köşesi' denilen bölümlerde kullanılan yastıklar rengarenk işlemeleri ile görenleri hayran bırakıyor. Eber Gölü başta olmak üzere Türkiye'nin farklı noktalarından toplanan kamışlar, meslekte yarın asrı aşkındır emek veren Mevlüt Sargın'ın atölyesinde hem el emeğiyle hem makinalarda işlenerek, üstlerine geçirilen kumaşlar ile yastığa dönüşüyor. Sağlık açısından da faydaları olduğu belirtilen yastıklar, ebatlarına ve işlemelerine göre 300 lira ile bin 200 lira arasında satılıyor.

"Meslek bitiyor dersek yeri var"

Bolvadin ilçesinde 1967'den bu yanan hasır yastık ustalığı yapan ve son yıllarda sadece sipariş üzerine çalışmaya devam eden Mevlüt Sargın, üzülerek mesleğin bitme noktasına geldiğini kaydederek, "1967'den beri bu işi yapıyorum. Çıraklıktan itibaren bu işi yapıyor. Eber Gölünde son yıllarda istediğimiz gibi kamış çıkmıyor. Genelde mallarımızı (kamışları) Çay ilçesindeki Karamık Gölü ve Denizli'nin Çivril ilçesinden alıyoruz. Ardından bunları işlemeye başlıyoruz. Daha sonra preslenerek bu ürünler yani kamışlar yastık yapılıyor. Gerekirse çuvallayıp sonrasında üstlerine kumaşları geçirerek yastık yapıyoruz. Hasır yastıklara ne yazık ki eskisi gibi bir talep yok. Meslekte bitiyor dersek yeri var, biz ayrıca sünger yastıkta yaptığımız için mesleği bu şekilde takviye etmiş oluyoruz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
