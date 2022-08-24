Bingöl yerel haberi: Genç Dilara Meslek Edindirme Kursları ile Piyano Hayaline Kavuştu

İzmit Meslek Edindirme Kurslarında (İZMEK) piyano eğitimi alan üniversite öğrencisi Dilara Korkmaz, sergilediği performansla beğeni topluyor.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hizmet veren İZMEK, sanatla ilgilenmek isteyen gençlere kapı aralıyor. 96 farklı branş ve 51 ayrı kurs merkezinde faaliyetine devam eden İZMEK, yaş ve cinsiyet fark etmeksizin binlerce kişiye mesleki beceri aşılarken sanatsal anlamda da katkı sağlıyor.

İZMEK'te eğitim alan gençlerden biri olan üniversite öğrencisi Dilara Korkmaz, İZMEK piyano kursuna başvurarak hayalini gerçekleştirmek için adım attı. Öğretmeni Çetin Demirci'den ders alan Dilara, çaldığı parçalarla herkesin beğenisini topluyor.

İZMEK piyano kursu yeni dönemde de Belsa Plaza B Blok ve Yahya Kaptan Hanımeli Kurs Merkezi'nde devam edecek. Piyano kursu ve diğer 95 branşta el becerisi ve mesleki beceri kazanmak isteyen vatandaşlar https://file.izmit.bel.tr/izmek-kurs-kayit/index.html adresinden İZMEK Kurs Kayıt Formu'nu doldurarak başvuru yapabiliyor.