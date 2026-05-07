Haberler

Bingöl'de 5 Gündür Aranan Emekli Öğretmenin Cansız Bedeni Derede Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 5 gün önce kaybolan parkinson hastası emekli öğretmen Kutbettin Keskin'in cesedi, evine 5 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu. Keskin'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Kemal BATUR

(BİNGÖL) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde 5 gün önce kaybolan parkinson hastası emekli öğretmen Kutbettin Keskin'in (45) cansız bedeni, evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu.

Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Kutbettin Keskin, 2 Mayıs'ta evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının kendi imkanlarıyla yaptığı aramalardan sonuç alınamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbarın ardından bölgede başlatılan arama çalışmalarına AFAD ekipleri ve gönüllüleri, jandarma, UMKE, güvenlik korucuları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Ekipler, çalışmalarını özellikle Haçapur Deresi ve çevresinde yoğunlaştırdı.

Sürdürülen çalışmalar kapsamında Keskin'in cenazesi, yerleşim yerine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Dilektepe Köyü mevkisinde, Haçapur Deresi'nde bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Keskin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA
Pezeşkiyan, Mücteba Hamaney ile görüştü: Çok samimi ve mütevazı bir insan

Hamaney ile görüştü: Samimi ve mütevazı bir insan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadının dansı, İzmir'deki Hıdırellez kutlamalarına damga vurdu

Yer: İzmir! Hıdırellez kutlamalarına damga vuran görüntü
Kurban Bayramı'nda ATM'lerden eli boş dönmeyin! Limitler belli oldu

Bayramda ATM'lerden eli boş dönmeyin! Limitler belli oldu
Güzel oyuncunun kayalıklarda verdiği poza yorum yağıyor: Daha önce böyle bir Türk kızı görmedim

Kayalıklarda verdiği süper minili poz, takipçilerini mest etti

ABD'li turist, Hong Kong'daki otelin 29. katından düşerek feci şekilde can verdi

Dünyaca ünlü otelde facia! 29. kattan düşen turist öldü, yaralılar var
Genç kadının dansı, İzmir'deki Hıdırellez kutlamalarına damga vurdu

Yer: İzmir! Hıdırellez kutlamalarına damga vuran görüntü
Bütün dünya konuşacak! Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası

Bütün dünya konuşacak! Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası
Kızının istismarına dayanamayan anne böyle son yolculuğuna uğurlandı

Tüm ilçe annenin cenaze namazına koştu