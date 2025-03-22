Bingöl'de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bingöl güne karla uyandı

BİNGÖL - Bingöl'de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı nedeni ile kent beyaza büründü.

Meteorolojinin uyarısının ardından Bingöl'de dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Aralıksız devam eden kar yağışı nedeni ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi aşarken, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kapanan köy yollarını tekrar ulaşıma açmak için çalışma başlattı.