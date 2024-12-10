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Bingöl'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Düzenlendi

Bingöl'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Düzenlendi
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Bingöl'ün Genç ilçesinde, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, eylem planları ve alınacak önlemler görüşüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Genç Kaymakamı Muhammet Güzel başkanlığında Hükümet Konağında, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planı kapsamında yapılan çalışmalar, alınan kararlar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve sorumlulukları hakkında sunum yapıldı. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin görüş ve önerileri değerlendirilerek alınacak önlemler değerlendirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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