Haberler

Bingöl'de Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Bingöl'de Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Törende Vali Dr. Ahmet Hamdi Usta halkı selamlayarak, folklor gösterileri ve silahlı gösterilerle kutlamalar yapıldı.

Bingöl'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı.

Yurt genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü yıl dönümü kutlandı. Bingöl şehir stadyumunda gerçekleştirilen törende, Vali Dr. Ahmet Hamdi Usta, halkı selamlayarak programı başlattı. Dua ile başlayan kutlamalarda, öğrenciler ve kurum temsilcileri Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadı. Program kapsamında halk oyunları ekipleri tarafından sergilenen folklor gösterisi büyük beğeni topladı. İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından yapılan silahlı gösteri ve narkotik köpeklerinin hünerleri ise izleyenlerden alkış aldı. Tören, resmi geçit ve protokol üyelerinin vatandaşları selamlamasıyla sona erdi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gebze'deki felaket göz göre göre mi geldi? Yıkılan binanın dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

Yıkılan 7 katlı binanın dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
Gebze'deki felaket göz göre göre mi geldi? Yıkılan binanın dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

Yıkılan 7 katlı binanın dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Benzine 85 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.