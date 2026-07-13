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Kaçak Yollarla Yunanistan'a Geçtikten Sonra Kayboldu: Ailesi Taner Balat'ı Arıyor

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Bingöl'de yaşayan Balat ailesi, 9 ay önce kaçak yollarla Yunanistan'a geçen ve kendisinden haber alınamayan Taner Balat'ın akıbetinin aydınlatılması için yetkililere çağrıda bulundu. Aile, Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların Yunan makamlarıyla etkin temas kurmasını istiyor.

(BİNGÖL) - Haber: Kemal BATUR

Bingöl'de yaşayan Balat ailesi, yaklaşık 9 ay önce Avrupa'ya gitmek amacıyla kaçak yollarla Yunanistan'a geçtikten sonra kendisinden haber alınamayan Taner Balat'ın akıbetinin aydınlatılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Taner Balat'a ulaşabilmek için bugüne kadar avukat aracılığıyla hukuki girişimlerde bulunduklarını ve üç kez Yunanistan'a giderek resmi makamlarla görüştüklerini belirten aile, tüm çabalarına rağmen sonuç alamadıklarını ifade etti. Aile, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların Yunan makamlarıyla daha etkin temas kurmasını istedi.

Taner Balat'ın babası Paşa Balat, oğlundan 9 aydır haber alamadıklarını belirterek, yaşadıkları belirsizliğin her geçen gün arttığını söyledi. Bugüne kadar birçok kuruma başvurduklarını anlatan Balat, "Bu saatten sonra devlet yetkililerinden yardım bekliyorum. Allah rızası için bize bir yardım eli uzatın. Ailem perişan durumda. Kardeşleri perişan. Artık dayanacak gücümüz kalmadı" dedi.

"TEK İSTEĞİM EVLADIMDAN HABER ALMAK"

Taner Balat'ın annesi Gülser Balat ise 9 aydır oğlundan herhangi bir haber alamadığını belirterek, yetkililere seslendi. Başvurmadığı kurum kalmadığını ifade eden Balat, "9 aydır çocuğumdan haber alamıyorum. Çaresizim. Hangi kapıyı çaldıysam yüzüme kapandı. Türkiye Cumhuriyeti'ne, Sayın Cumhurbaşkanıma, Sayın Cevdet Yılmaz'a ve tüm yetkililere sesleniyorum. Bana yardım edin. Çocuğumdan bir iz, bir haber almak istiyorum" diye konuştu.

Oğlundan gelecek bir haberi beklediğini söyleyen anne Balat, "Gecem gündüzüm evladımla geçiyor. İlk göz ağrım. 9 aydır uyuyamıyorum. Bana evladımı bulun, başka hiçbir şey istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞTIK"

Taner Balat'ın amcası emekli polis memuru Mehmet Balat ise olayı araştırmak amacıyla üç kez Yunanistan'a gittiklerini söyleyeyerek, bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerine ulaştıklarını ileri sürdü.

Balat, görüntülerde Taner Balat'ın önce otobüs bileti aldığının, ardından polislerin bulunduğu alana girdiğinin görüldüğünü belirterek, "Polislerin yönelmesi üzerine Taner dışarı çıkıyor ve diğer kapıdan polis tarafından yakalanıyor. Ancak o andan sonra kendisine ilişkin herhangi bir görüntü bulunmuyor" dedi.

Yunanistan'da görüştükleri yetkililerin Taner Balat'ın gözaltına alındığını kabul etmediğini öne süren Mehmet Balat, düzensiz göçmen olarak yakalanan kişilerin normal şartlarda kayıt altına alınması gerektiğini söyledi.

Balat, "Elimizde kamera görüntüleri olmasına rağmen yeğenimizin resmi kayıtlarda yer almaması büyük bir soru işareti oluşturuyor. İlgili devlet kurumlarının Yunan makamlarıyla doğrudan temas kurmasını istiyoruz. Tek isteğimiz Taner'in akıbetinin açıklığa kavuşturulmasıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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