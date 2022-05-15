Bilecikli Pastacı: Kremşanti 20 Lirayken 85 Lira Oldu. Geçen Sene 30 Liraya Verdiğim Pasta Şu An 70 Lira - Haberler

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Bilecikli Pastacı: Kremşanti 20 Lirayken 85 Lira Oldu. Geçen Sene 30 Liraya Verdiğim Pasta Şu An 70 Lira

ANKA - Gökay Şimşek - Yerel
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Ekonomik kriz nedeniyle artan maliyetler pastacılık sektörünü de olumsuz etkiledi. Bilecikli pasta ustası Fırat Ateş, “Geçen sene bu aylarda kremşanti 20 lirayken 85 lira oldu. Bu da maliyetleri artırıyor. Zaten insanların da alım gücü düştü. Geçen sene 30 liraya verdiğim pastayı şu an 70 liraya satıyorum” dedi.

FIRAT, MALATYA (ANKA) - GÖKAY ŞİMŞEK

Ekonomik kriz nedeniyle artan maliyetler pastacılık sektörünü de olumsuz etkiledi. Bilecikli pasta ustası Fırat Ateş, "Geçen sene bu aylarda kremşanti 20 lirayken 85 lira oldu. Bu da maliyetleri artırıyor. Zaten insanların da alım gücü düştü. Geçen sene 30 liraya verdiğim pastayı şu an 70 liraya satıyorum" dedi.

Bilecikli pasta ustası Fırat Ateş, artan maliyetler nedeniyle yaşadıkları sorunları ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Ateş, "Geçen seneden örnek vermek gerekirse; geçen sene bu aylarda aldığımız kremşanti mesela 20 lirayken hatta geçen hafta geldi, kilosu 85 lira oldu. Yani bu da maliyetleri artırıyor. Zaten insanların da alım gücü düştü. Geçen sene 30 liraya verdiğim pastayı şu an 70 liraya satıyorum" diye konuştu.

ANKA / Gökay Şimşek - Yerel

Ekonomik Kriz, Fırat, Yerel, Haberler

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