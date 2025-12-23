Vali Sözer, Yeni Yıl Tedbirlerine İlişkin Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında 81 il valisinin katılımıyla gerçekleşen Yeni Yıl Tedbirlerine İlişkin Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı'na Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı ve İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ile birlikte katıldı. Toplantıda; yılbaşı süresince ülke genelinde alınacak güvenlik, asayiş, trafik ve kamu düzenine yönelik tedbirler ele alınarak, vatandaşların yeni yılı huzur ve güven ortamında karşılaması amacıyla yürütülecek çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon konuları değerlendirildi. - BİLECİK