Bilecik'te Vergi Haftası değerlendirildi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Vergi Haftası dolayısıyla Defterdar Bekir Şahin ve Defterdarlık personelini makamında kabul etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'i ziyaret eden Defterdar Bekir Şahin, Vergi Haftası kapsamında hafta boyunca yürütülen bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gerçekleştirilen faaliyetlerde vergi bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Vergi bilincinin küçük yaşlardan itibaren toplumun tüm kesimlerine kazandırılması büyük önem taşıyor. Vergi, güçlü devlet ve sürdürülebilir kamu hizmetleri demektir. Bu kapsamda yürütülen farkındalık çalışmalarını kıymetli buluyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı