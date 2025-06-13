Bilecik Valisi Sözer, İl Özel İdaresi Çalışmalarını Değerlendirdi

Bilecik Valisi Sözer, İl Özel İdaresi Çalışmalarını Değerlendirdi
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Özel İdaresi'nde yürütülen projeler ve geleceğe yönelik planlarla ilgili bir toplantı gerçekleştirdi ve hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için destek sözü verdi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Özel İdaresi'nde devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi almak üzere İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve birim amirleri ile bir araya geldi.

Toplantıda, yürütülen projeler ve geleceğe yönelik planlar detaylı şekilde ele alındı. Vali Sözer, hizmetlerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli desteklerin sağlanacağını vurguladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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