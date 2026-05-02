Haberler

Bilecik Valisi Sözer'den şehit ailesine destek

Bilecik Valisi Sözer'den şehit ailesine destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, infaz koruma memuru İsmail Arı'nın ailesini hanelerinde ziyaret etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, infaz koruma memuru İsmail Arı'nın ailesini hanelerinde ziyaret etti.

Bilecik'te, mahkumların bulunduğu minibüs ile tırın çarpışması sonucu hayatını kaybeden İnfaz Koruma Memuru İsmail Arı'nın ailesine, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve eşi Zeynep Sözer tarafından hane ziyareti gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen buluşmada şehidin aziz hatırası yad edilirken, aile bireyleriyle bir süre sohbet edildi. Vali Sözer, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurgulayarak, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın en önemli sorumluluklardan biri olduğunu ifade etti. Aile bireylerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulunulurken, şehit İsmail Arı için rahmet dilendi ve tüm şehitler minnetle anıldı.

Vali Faik Oktay Sözer, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerimizin her zaman yanındayız. Aziz şehidimiz İsmail Arı'ya Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de

"Felaketi yaşıyoruz" demişti! 10 yıllık genelge Resmi Gazete'de
Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi

Trump yönetiminden sürpriz karar: Savaş sona erdi
İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı

İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı
Türk Büyükelçi Cezayir Cumhurbaşkanının köyünde ezan okudu

Ziyarete damga vuran görüntü: Cumhurbaşkanının köyünde ezan okudu

JP Morgan yöneticisi, evli erkek çalışanını kölesi yaptı! İlaç, istismar, mobbing...

Dev bankada büyük skandal: Erkek çalışanını seks kölesi yaptı
Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu

Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu

Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri

Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri
ABD'de polislerin bir saldırgana müdahale etmek için girdiği ev havaya uçtu

İhbara giden polislerin kapısını açtığı ev havaya uçtu