Bilecik Valisi Sözer'den şehit ailesine destek

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, infaz koruma memuru İsmail Arı'nın ailesini hanelerinde ziyaret etti.

Bilecik'te, mahkumların bulunduğu minibüs ile tırın çarpışması sonucu hayatını kaybeden İnfaz Koruma Memuru İsmail Arı'nın ailesine, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve eşi Zeynep Sözer tarafından hane ziyareti gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen buluşmada şehidin aziz hatırası yad edilirken, aile bireyleriyle bir süre sohbet edildi. Vali Sözer, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurgulayarak, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın en önemli sorumluluklardan biri olduğunu ifade etti. Aile bireylerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulunulurken, şehit İsmail Arı için rahmet dilendi ve tüm şehitler minnetle anıldı.

Vali Faik Oktay Sözer, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerimizin her zaman yanındayız. Aziz şehidimiz İsmail Arı'ya Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi. - BİLECİK

