Üye Girişi
Haberler

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kıbrıs Gazisi Osman Kaplan'ı ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Kavaklı köyünde yaşayan Kıbrıs Gazisi Osman Kaplan'ı ve ailesini ziyaret etti. Osman Kaplan ile bir araya gelen Vali Aygöl, anlamlı ziyareti hediyesiyle taçlandırdı. Vali Aygöl, kendisini bekleyen minik kız çocuğuna ise oyuncak bebek hediye ederek yüzünde bir tebessüm oluşturdu. Bu anları sosyal medya hesabında da paylaşan Vali Aygöl, 'Tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz' ifadelerini kullandı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kıbrıs Gazisi Osman Kaplan'ı ziyaret etti.

Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Kavaklı köyünde yaşayan Kıbrıs Gazisi Osman Kaplan'ı ve ailesini ziyaret etti. Osman Kaplan ile bir araya gelen Vali Aygöl, anlamlı ziyareti hediyesiyle taçlandırdı. Vali Aygöl, kendisini bekleyen minik kız çocuğuna ise oyuncak bebek hediye ederek yüzünde bir tebessüm oluşturdu.

Bu anları sosyal medya hesabında da paylaşan Vali Aygöl, "Tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sosyal Medya Osman Kaplan Şefik Aygöl Bilecik Kıbrıs Bebek Yerel Yaşam Politika Güncel Haberler

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

 Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

 ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

 Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık

Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title